大陸網紅方媛4年前因嫁給大22歲的香港天王郭富城，一舉一動都被外界放大檢視，今年七夕她在社群平台PO一段扮古裝的短片，網友盛讚很漂亮，還有點像Angelababy和張柏芝。

方媛在抖音放一段換幾套古裝的影片，開頭化身敦煌舞女，頂著華麗的頭飾，化著精緻的妝容，一抹鮮豔紅唇女人味十足，身穿鮮紅色平口漢服，她擺動柔軟的手臂，裙襬隨著舞姿輕飄飄，身段婀娜多姿，宛如敦煌壁畫上的飛天仙女，幾個角度還有張柏芝、Angelababy的韻味，使網友看得目不轉睛，接著又接連換了《紅樓夢》賈元春、唐朝貴妃及滿族造型，各個都美到令人屏息。

方媛扮古裝顏值超高。（圖／抖音@方媛）

方媛嫁給郭富城後，因社經地位懸殊，常常會被部份酸民攻擊，先前就被酸長相不自然，甚至捲入「天王嫂訓練營」風波，遭疑是預謀上位，但郭富城自始至終都力挺愛妻到底。不過方媛日前在vlog上傳獨自帶一對女兒搭經濟艙飛回上海的影片，隻字未提老公郭富城，遭外界瞎傳4年婚姻亮紅燈，有粉絲看不下去，留言替夫妻倆說話：「我真服了你們了，坐個經濟艙都可以聯想這麼多 本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」，這段話意外釣出方媛回貼「讚」符號，認同粉絲觀點，間接粉碎婚變傳言，此舉動還以「方媛點讚評論回應帶孩子坐經濟艙」登上微博熱搜榜第3名，可見話題超夯。