台中市警第五分局自8月16日至20日舉行「拒菸反毒、反詐騙、反色情」網路有獎徵答，競賽活動開跑，以網路及非群聚活動方式舉辦犯罪預防宣導，並以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」等為4大宣導主軸。

台中市第五警分局指出，「暑期保護青少年–青春專案」於8月31日結束，為鼓勵青少年從事正當非群聚式休閒活動，學生暑假結束前，結合北新國中辦理「拒菸反毒、反詐騙、反色情」網路有獎徵答競賽活動，藉由「北新國中臉書粉絲專頁」平台，吸引青少年、家長及可觸及臉書專頁人員參加。

警方指出，臉書搜尋「台中市立北新國民中學」即可參加下列2項活動，1、填寫完成Google表單內題目並送出，競賽結束評選答對題數最多且最快之前3名，各贈送簡約風單肩斜背包1個。2、臉書粉絲專頁按讚、並留言「反幫派、反吸毒、反詐騙、反飆車、反援交、反菸害，青春少年就是你」，即可獲得抽獎機會，活動隨機抽出5名贈送精美禮品。

暑期青春專案「反幫派、反吸毒、反詐騙、反飆車、反援交、反菸害」，提醒青少年暑假期間打工防止被騙及各項犯罪防範等，以營造優質青少年成長環境。