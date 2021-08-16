衛生局長曾梓展面有難色的答覆說「私下再給意見！」（陳世宗攝）

登記要施打高端的民眾陸續收到簡訊。市議員張耀中16日在議會質詢時，秀出手機收到COVID-19 公費疫苗預約平台通知，可以預約高端疫苗簡訊。張耀中說，他將在23日前去合約診所接種，詢問衛生局長曾梓展意見，建不建議他去接種高端疫苗？曾梓展面有難色的答覆說「私下再給意見！」

「收到簡訊了！」市議員張耀中16日在議會質詢中，秀出手機收到COVID-19 公費疫苗預約平台通知可以預約高端疫苗簡訊，張耀中說，他隨即預約完成，將在本月23日前去合約診所接種。張耀中要衛生局長曾梓展表示意見，建不建議他去接種高端疫苗。

曾梓展說，高端疫苗目前相關文獻顯示副作用比較低，但因為未做三期人體試驗，保護力方面他不敢貿然論斷。張耀中說，高端疫苗已經通過EUA緊急使用，自己的國家自己救，他挺國產疫苗。

「能不能出國？」曾梓展在回覆陳成添議員質詢時，他說打高端疫苗還有一個問題，就是高端在國內被承認，但將來出國時可能不被承認曾施打過疫苗。