縣長楊文科（左二）了解大安醫院自創的「精準抽藥台」，醫護人員能快速精準抽取疫苗情形。（羅浚濱攝）

竹北衛生所改用1cc針筒施打疫苗，讓每瓶莫德納或AZ疫苗可多打1到2人，大安醫院在台元科技園區設置的大型接種站，自創「精準抽藥台」將疫苗固定住，讓每瓶AZ疫苗可以不到5分鐘，精準抽取11到12劑，縣長楊文科視察稱讚是「客家打法2.0」，每滴疫苗都不浪費！

中央配發AZ疫苗是6cc，撥配3cc針筒接種，醫護人員很難精確抽取0.5cc，一般只能施打10人，莫德納疫苗通常只能打到13或14人，很難打到規定的15人。

衛生局長殷東成說，竹北市衛生所在AZ疫苗開打後，就自費購買打流感的1cc針筒，可以比較精準抽取0.5cc的疫苗，讓每瓶AZ最多打到12人，莫德納也能達到15人的標準。

衛生局在台元科技園區設立第四個大型接種站，負責接種由大安醫院設立自創的「精準抽藥台」，將疫苗固定住，讓每瓶AZ疫苗可以不到5分鐘，精準抽取到11到12劑，領用1000劑成功為1208人施打。

大安醫院院長謝煒銘說，AZ疫苗以1CC針筒抽到最多12劑，醫護人員要花較多時間和心力，院方設立「精準抽藥台」將疫苗固定在台上，能減緩醫護人員負擔，更能穩定精準地抽取疫苗劑量。

護理人員可以用雙手穩定握住針管，更精準地抽取0.5cc的疫苗劑量，不需要一手握住藥罐，另一手抽取，同時也避免反覆抽藥動作，讓每一瓶疫苗緩衝劑量都不浪費，抽取量可以到12劑。

楊文科肯定這個抽藥「神器」，能讓每滴疫苗都不浪費，也感謝大安醫院願意推廣到衛生所和其他醫院，使疫苗抽取更精準，讓接種人數最大化。有需要的醫療院所可向大安醫院健康管理中心洽詢。