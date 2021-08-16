食藥署今天核發26萬1766劑高端疫苗及9萬9000劑莫德納封緘證明，總計目前為止高端有61.4萬劑通過封緘檢驗，達到指揮中心的目標60萬劑，同時第六輪公費疫苗今天開始預約，僅提供高端，指揮中心統計，今天早上10點至中午12點，符合預約資格有60萬5359 人，預約人數已達24萬2654人，預約比率約40.08%。

國產疫苗將來只有高端可選，衛福部長陳時中今天表示，聯亞疫苗經昨天的專家委員會審查過後，最後做出不通過的決議，對此陳時中坦言「很遺憾」，不過今天食藥署核發四批高端疫苗封緘證明書，共計二十六萬劑疫苗，已達陳時中先前設定的八月二十三日有六十萬劑高端可打的計畫，預計開放接種年齡至三十六歲。

陳時中說，以目前取得的六十一萬劑高端疫苗，可開放至三十六歲的青年族群接種，以及第九類族群，未來也會視封緘檢驗情形，不排除再增加更多高端疫苗用於公費施打。

食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)已於8月16日完成1批第5次輸入之Moderna公司COVID-19疫苗(批號3004960：99000劑，效期111/02/01)及高端疫苗生物製劑股份有限公司(以下簡稱高端公司)生產的4批高端新冠肺炎疫苗(MVC COVID-19 Vaccine)共計261766劑 (附件檢附迄今為止放行之9批高端疫苗)之審查與檢驗並核發封緘證明書，同日赴倉儲查訖封緘放行。另同步完成第6次輸入Moderna公司COVID-19疫苗（批號3005792：249600劑，效期: 111/02/22）之冷鏈查核與樣品抽取，並將樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗。

Moderna公司第5次輸入COVID-19疫苗及高端公司生產之4批高端新冠肺炎疫苗(MVC COVID-19 Vaccine) 入庫後，食藥署旋即派遣多組人員赴低溫倉儲現場，個別監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批號疫苗各抽取600劑樣品進行異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，並依各廠牌COVID-19疫苗之檢驗項目進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8月16日核發封緘證明書，完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

第6次輸入之Moderna公司COVID-19疫苗共1批、249600劑，於8月15日傍晚自歐洲空運抵台入庫，食藥署亦於8月16日派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署將盡速核發封緘證明書。

食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。