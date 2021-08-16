聯亞疫苗EUA審查沒過！ 陳時中：很遺憾

(15：27更新)衛福部食藥署昨天召開專家會議審查聯亞疫苗，在最終的21名專家投票中，共有17人投下不同意票、4人要求補件再議，不予核准專案製造。衛福部長陳時中今天說，由於聯亞疫苗已被專家建議不予通過，因此沒有公開審查會議紀錄的必要，至於已簽訂的500萬劑疫苗空缺，則因國內採購的疫苗量已足夠，應不用太過擔心。

陳時中今天宣布聯亞疫苗無法取得緊急使用授權（EUA）進行專案製造，並表示會根據先前簽訂的合約架構，給予適當的材料費用補償，而聯亞也已表示要進行第三期臨床試驗，接下來會尊重廠商的決定。

食藥署解釋，聯亞疫苗未通過EUA的原因在於，中和抗體數據結果未達免疫橋接的不劣性標準，而根據食藥署先前所訂出的免疫橋接不劣性標準，中和抗體幾何平均效價比值要在95％信賴區間下限，大於標準要求的0.67倍；血清反應比率在95％的信賴區間下限為95.5％，大於標準要求的50％。

陳時中進一步指出，聯亞未通過的原因就是效力不足，但專家審查結果指出，「疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，中和抗體數據結果未能達到所訂疫苗免疫橋接不劣性標準。」

至於是否比照高端疫苗公開專家審查會議紀錄？陳時中表示，由於已經沒通過EUA，因此我們沒有什麼好公開的，他接下來還有三期要做，我們尊重該公司的安排。

聯亞生技先前與政府簽下五百萬劑疫苗採購合約，如今EUA未通過將出現空缺，陳時中對此則表示，我國採購的疫苗數量早已超越，我要再次強調事實上疫苗數量就是夠，當然聯亞若能進來，可能會早一點能有足量，但即便現在少了聯亞，疫苗總量仍充足．。

在聯亞疫苗確定無法納入公費疫苗接種後，先前參與臨床試驗的三千多名受試者該何去何從？陳時中表示，畢竟這些人當時也都是為社會努力，會再找專家討論、安排這些人何時能來補打其他廠牌的疫苗，不過現在也只有公布二期期中資料，因此已打過疫苗的人，仍可能具保護力。