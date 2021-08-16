一名在北市中山區知名酒店擔任公關的女子娜娜(化名)，去年11月坐檯返家後，突然覺得肚子痛，衝到廁所竟然產下一名女嬰，娜娜見寶寶沒哭鬧，就抱到床上睡覺，不料隔天早上起床女嬰已無呼吸心跳，娜娜最後未遺棄致死罪官司，關鍵在於無法證明娜娜是否知道女嬰出生時是活胎。

據「ETtoday新聞雲」報導，去年11月10日當晚，娜娜坐檯後回到租屋處，隔天凌晨回到租屋處突然覺得肚子不適，熟料卻在廁所產下女嬰，據了解，娜娜因為當時有幾分醉意，下班後相當疲累，見女嬰不哭不鬧，就將人抱來抱到床上睡覺，沒想到睡醒後發現女嬰已無呼吸心跳。

娜娜一時不知所措，便打電話向好友求助，隨即在友人的建議下，報警處理。娜娜向檢警供稱，不知道自己懷孕，女嬰出生時也沒有哭鬧，由於娜娜身材豐腴，未被發現懷孕。法醫解剖後研判，女嬰約8個月大，有可能出生時還活著，死因是吸入過多羊水與肺部發育不全，沒有外力介入。

檢方調查時，因無法證明娜娜知道女嬰是活胎，無法依照遺棄致死罪偵辦，加上北市社會局也未對娜娜提告，最後全案簽結。

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