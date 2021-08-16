新冠肺炎移情雖有稍緩，但醫療器材仍然有所需要，行政院中辦執行長蔡培慧16日與南投縣黨籍民代等，一起捐贈20組「經鼻高流量成人管（HFNC）」給部立南投醫院，南投醫院副院長洪世昌表示，感謝各界熱心捐助這批呼吸治療相關耗材，對醫院醫療品質能有效提升。

行政院中辦執行長蔡培慧16日與民進黨黨公職人員，前立委湯火聖、南投縣議員廖梓佑、陳翰立；名間鄉民代表陳秀梅、農委會彰化農田水利管理處諮詢委員張坤土、南投市市民代表曾億弘、民進黨全國黨代表曾琮愷等前往部立南投醫院一起捐贈，專業醫療物資，「經鼻高流量成人管（HFNC）」20組，給南投縣防疫前線的，由部立南投醫院副院長洪世昌出面接受捐贈。

洪世昌表示，感謝各界捐贈這批呼吸器耗材，對預防交叉感染，非常有用。在臨床上，病患如果染疫，醫師會使用氧氣及瑞德西韋治療，當上述的治療未達效果時，則可考慮使用HFNC經鼻高流量濕化氧療方式來治療病患，針對新冠肺炎中度病患，這樣的方式可以提供較有效且舒適的治療。

行政院中部聯合服務中心蔡培慧執行長表示，國內疫情雖有暫緩趨勢，但防疫及檢疫工作仍須謹慎持續，HFNC在國際經驗及實證上顯示是極具效益的治療方式。很感謝湯執行長與熱心捐助的企業促成本次活動，讓南投在防疫的醫療品質上有更妥善的照顧。

南投縣議員廖梓佑、陳翰立、民進黨全國黨代表曾琮愷補充表示，「經鼻高流量濕化氧氣治療」（HFNC），外界又稱呼為救命神器，這批耗材全球都在搶，今天捐贈的這批物資、早在一個多月以前就訂購，直到最近才到貨，相信這20組專業醫療器材，對於部立南投醫院在防疫工作會更有幫助。