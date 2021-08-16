台中市疫情趨緩，市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今日質詢指出，防疫新生活要遵守，但振興經濟即將躍為後疫情時代主角，並肯定去年的三倍券是民眾小確幸，消費者都有賺到優惠，主張振興消費券愈早發放愈好，並要求市府加碼方案上菜要夠力，讓市民開心消費，搶救庶民經濟。

張玉嬿說，台中市疫情「嘉玲」超過二周，疫情可望獲得控制，防疫新生活雖然要遵守，也應考慮對加嚴處理的商家業者鬆綁。後疫情時代，振興經濟將躍為主角。就如同去年的後期發展，政府發放振興三倍券破冰活絡消費。

張玉嬿當場點名幾位局長、科長，詢問三倍券如何券盡其用；有人買3C用品、放鬆按摩券、買冷氣或者吃吃喝喝。張玉嬿對此表示，三倍券是民眾的小確幸，業界加碼推出各種優惠方案，地方政府也都跟進加碼，帶動消費一再循環，確實把內需消費拉上來。

張玉嬿坦承，期待中央發放振興消費券，希望愈早發放愈好，因為這好像撿到的錢，平時捨不得的消費，可用消費券「開心花」，要求市府推出的加碼方案，一定要提高民眾的消費慾望，誘發額外消費的乘數效應來振興台中經濟。

張耀中說，振興消費券的發放台中一定要加碼，不敢奢望台中成為全國加碼最多，但希望市府在規劃時不要忘記市長曾宣稱台中消費是「好吃、好玩、好買、好划算、好生活」的「五好」宣言。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任強調，這波疫情真的有傷害到庶民經濟，台中振興消費券加碼方案應儘早宣布，上菜要夠力才能刺激景氣，希望小額的餐飲、夜市、零售等都能使用台中券，市民開心消費，讓小商家能有福同享，重新站起來。