蔡依林4月底唱完台北小巨蛋5場「Ugly Beauty」演唱會後，因遇上疫情開始放長假，偶爾在粉絲團分享居家照，以及和愛犬比熊合影的恩愛照，直到上月29日才開工，以直播方式宣傳代言；今再透過線上直播方式出席公益活動，長期關心弱勢兒少學習需求的Jolin今年4度擔任家扶基金會代言人，記者會上聊到疫情期間心情，她坦言難免有些情緒低潮，「有時候他們（弱勢個案）的故事，也可以讓我有點信心」。

Jolin一直以來都很關注弱勢孩子的學習困境，今年六月份三級警戒期間，因疫情停課不停學時，Jolin主動關心家扶孩子的現況，得知弱勢學生在家線上學習缺少筆記型電腦，就率先捐款100萬，採購50台筆電幫助家扶孩子順利學習。蔡依林表示：「COVID-19疫情雖然逐漸趨緩，但貧困家庭要回歸疫情前的生活會比一般人需要更長時間，在後疫情時代，弱勢孩子的學習與生活問題更需要大家持續的陪伴與關注。」

她之前在直播中透露疫情期間解鎖「打掃家裡」新技能，今開心表示：「疫情期間都在家裡享受日常時光，偶爾會跟線上跟同學聊天、慶生，在家裡會喜歡整理，煮飯給自己吃，把打掃技能點到全滿，我覺得自己很有打掃的天賦。」也將自己以前覺得困難的事慢慢學起來，「會學到什麼程度，我也不曉得，就放緩生活步調」；至於下半年工作規劃？蔡依林直言受疫情影響，所有行程也是滾動式調整，沒有特別密集也沒有一定的行程，可能隨時都有驚喜。

Jolin認為疫情多少改變了每個人的生活方式，但同時科技也重新定義了距離，讓我們能即時傳遞關懷，可以更快速接力傳愛，一起幫助需要幫助的人。呼籲為了防疫減少外出或接觸，但只要拿起手機、動動手指，透過數位捐款管道也能幫助孩子健康成長、安心學習。