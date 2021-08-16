受疫情衝擊軌道運輸量慘兮兮，台中捷運綠線6月份平均日運量減少至3392人次，疫情警戒降為二級後旅客明顯回流，8月1日至15日平均日運量為9866人次，較7月份成長69.84％，其中，8月13日的單日運量達1萬2754人次，創下三級警戒以來的新高。中捷公司表示，目前平日尖峰時段班距為8分鐘、離峰時段為10分鐘、假日班距12分鐘，未來將視運量回升狀況，適時調整班距。

根據台中捷運公司統計，全國疫情警戒在5月19日升為三級，捷運綠線運量大幅下滑。中捷公司表示，5月平均日運量為1萬6165人次、6月大幅減少至3392人次，7月平均日運量回升至5809人次。

中捷公司表示，7月27日疫情警戒降為二級後，旅客明顯回流，8月1日至15日捷運綠線平均日運量為9866人次，較7月平均日運量5809人次，大幅成長69.84％，平日平均運量1萬零91人次，假日平均運量9417人次。其中，最受矚目的是上週五8月13日的單日運量更達1萬2754人次，創下三級警戒以來新高，14日及15日的假日運量也突破1萬2000人次，追上平日運量，預估未來運量將持續回升，將視運量回升狀況適時調整班距。

因應搭乘需求逐漸提升，中捷公司表示，捷運綠線自7月27日起縮短班距，目前平日尖峰時段班距為8分鐘、離峰時段為10分鐘；假日班距12分鐘；不分平假日深夜時段均為15分鐘1班，未來將持續滾動檢討及調整班距。