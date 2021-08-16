魚丁糸〈蜂蜜人蔘〉MV，邀來苗可麗、陳姸霏演出。（環球音樂提供）

魚丁糸新專輯《池堂怪談》中的歌曲〈蜂蜜人蔘〉MV，邀來《池塘怪談》劇集中兩位女主角苗可麗、陳姸霏演出，魚丁糸非常感謝兩位女神加持，雖然都是首次合作，但太合拍以致於在拍攝現場，眾人一起大玩幽默創意，兩位女神變身搞笑版「關之琳與關東煮」。

苗可麗2004年演出的《台灣龍捲風》深植人心，不但成為《池塘怪談》的創意亮點，小威客串劇集時沒能如願跟她對到戲，在MV拍攝現場忍不住央求，拜託苗可麗完成心願，還原當年神劇的經典台詞，只見一連串的「甘安捏？！」、「乎哩去C啦！」金句橋段重現，讓魚丁糸興奮大喊：「超舒壓！」還有一個趣味現象是每到拍照時間，大家紛紛往阿福的所在方向靠過去，阿福忍不住吆喝：「快來站我旁邊，很顯瘦喔！」

MV拍攝當天，苗可麗、陳姸霏兩人都是第一次聽到〈蜂蜜人蔘〉這首歌，苗可麗笑言，人生到這年紀，已經很少有所謂的「第一次」，但今天第一次聽到這首歌，心裡頭驚呼：「哇！好想來杯酒喔！」覺得整個人輕鬆了起來。陳姸霏則害羞地表示，〈蜂蜜人蔘〉太舒服好聽了，有一幕她睡著的戲，拍攝時太融入歌曲的氛圍中，她一度真的快睡著了。

而青峰也在臉書謙虛表示，「我的聲音不是那種一見鍾情型的，我習慣看到第一次聽到我唱歌聲音的人，會不自覺皺起眉頭，需要適應一下。」他透露，因為鼻中隔彎曲、過敏、息肉等狀況，從小受盡折磨，醫生不確定矯正鼻中隔會不會改變他的嗓音，所以他也就放棄矯正。

後來他在一個月二三十場演出的時候，他體會到，偶爾放下那個想打磨聲音跟表現到完美狀況的處女座的自己，去接受每一天不同的狀況，所帶給他的直覺反應，以及用最真誠的方式去跟內心的感情互動，讓他跟歌曲的連結竟然更深。

他在錄〈蜂蜜人蔘〉時，唱著唱著，也沒有什麼不好，卻覺得少了點什麼，於是決定隔天要一起床就唱，聲音沒有那麼亮與乾淨，但是狀態慵懶慵懶的，一兩個唱的時候卡到的轉音，回放聽了卻很喜歡，還反過來模仿那個「卡住」的感覺⋯⋯寫這首歌時，是一個意外，錄這首歌時，也有一些意外，「但這些意外，都給我唱歌應該有的自在、自由，沒有什麼目的，就只是在自己的歌裡漫遊的感覺。這是我在自己這兩三年的演唱生涯中感受到的，謝謝魚丁糸讓我能自由，也謝謝你們聆聽這份自在。」

魚丁糸攜手億萬導演程偉豪完成專輯試聽影集《池塘怪談》，上週四開播，線上即時總觀看人數破十萬！打造音樂與戲劇深度結合的新規格，每一集《池塘怪談》片尾曲，都會開箱一首魚丁系《池堂怪談》裡的新歌。〈蜂蜜人蔘〉MV今天(8／16) 在官方YouTube頻道首播。