李靖琳(左)、程品瑜(右)兩姊妹允文允武，除了在輕艇運動上有精彩表現，學科表現亮眼，代表媽厝參加數學科展奪下全縣第一，進入全國賽。(李俊宏提供／吳建輝彰化傳真)

全國競速輕艇錦標賽上周在台東活水湖舉辦，來自彰化溪湖媽厝國小的輕艇小將們，包辦女子組200公尺前四名的佳績。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

今年全國競速輕艇錦標賽上周在台東活水湖舉辦，來自彰化溪湖媽厝國小的輕艇小將們，包辦女子組200公尺前四名的佳績，其中六年級的李靖琳與五年級的程品瑜兩姊妹，分別以1分30秒43、1分32秒08成績拿下冠亞軍，姊妹倆都相當高興，也希望有朝一日，姊妹倆能一起滑進奧運。

李靖琳、程品瑜兩姊妹允文允武，除了在輕艇運動上有精彩表現，學科表現亮眼，代表媽厝參加數學科展奪下全縣第一，進入全國賽，李靖琳、程品瑜的爸爸李俊宏也大有來頭，曾是彰化縣田徑60公尺、100公尺的紀錄保持人。

李俊宏說，因為自己也是運動員，原本是將寶貝女兒送去學游泳，後來在校長的鼓勵下，投身輕艇運動，沒想到兩姊妹滑出興趣，滑出好成績，自己也嚇了一跳，未來女兒畢業後會繼續朝著K艇前進，繼續練習，希望有朝一日能帶著兩姊妹挺進奧運。

今年就要畢業的李靖琳說，去年緊張只拿到第三名，今年成功雪恥拿下冠軍很開心，上國中後課業壓力會大一點，但還是希望可以繼續練習，朝著自己目標前進，去年只拿到第六的程品瑜也說，今年因為疫情練習時間有限，但仍保握每次練習，平時也積極鍛鍊體力，輸給姐姐拿到第二名，明年冠軍就換她了。

「在水流中衝鋒陷陣」曾俊堯說，輕艇運動不是冷門，是因為難度太高，初學者光是要平衡穩定船隻就要練習很久，才有可能把輕艇滑得直，小小選手們賣力地滑動手上的船槳，滑向終點，滑向自己的夢想，期待所有媽厝的小將們，未來都能夠在輕艇的運動中發光發熱。