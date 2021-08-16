嘉義市長黃敏惠與小朋友一起玩風情沙包。（嘉義市政府提供）

嘉義市祖父母節慶祝活動受疫情影響，改由線上舉辦，自16日至28日中午12時前，只要在嘉義市政府教育處粉絲專頁上傳分享祖孫溫馨互動的感人相片，就有機會抽中精美限量版的「國際風情沙包」1組。

嘉義市長黃敏惠表示，祖父母們一直是家庭中穩定的支持者，也是帶給兒孫們人生智慧與經驗的典範，今年活動主題是「幸福感恩嘉鄉親．祖孫同樂義家人」，代表「傳承」與「感恩」，並透過古早味童玩「沙包」，結合國際元素，以延續 「孝親尊長」、「敬老尊賢」等傳統價值與美德。

市府教育處處長林立生表示，教育部訂定每年8月第4周的星期日為「祖父母節」，鼓勵提升祖孫們的互動機會，傳達跨世代溫馨情，今年特製精美「國際風情沙包」，限量贈送。

林立生說，「國際風情沙包的束口袋設計圖「地球女神與守護者」（Mother Earth And The Guardians）是文雅國小師生們與日本福岡縣北九州市中井小學共作的藝術壁畫交流作品，透過這次活動與市民朋友們一同分享這份榮耀。

林立生說，8月29日祖父母節當天有神秘嘉賓的祝福以及抽獎活動，歡迎市民朋友於活動期間至嘉義市政府教育處粉絲專頁分享照片，共同歡慶祖父母節。