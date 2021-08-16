澎湖周三起全面取消餐飲防疫措施 陳時中說話了 14:362021/08/16 中時 李柏澔 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖周三起將取消餐飲內用相關防疫措施，陳時中表示，並未授權，也未取消餐飲防疫隔板，及1.5公尺社交距離。（圖／示意圖，記者張鎧乙攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體問到，澎湖說周三起要全面取消餐廳內用的隔板以及1.5公尺社交距離的措施，並說指揮中心有授權，是否屬實？ 指揮中心指揮官陳時中澄清，指揮中心並未允許取消隔板和1.5公尺社交距離。 #指揮中心 #陳時中 #1.5 #社交距離 #隔板 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 很遺憾！只有高端可打 陳時中：聯亞未通過EUA - 生活 高端今起預約 副作用、保護效果8大QA一次看 1種人不能接種 - 生活 他勃起4小時被痛醒衝急診 醫放出整管黑血傻眼 - 生活 花蓮驚傳確診者足跡 知名量販店緊急閉店清消 - 生活 5歲女童突暴哭「我不要吃爺爺」全場嚇壞 禮儀師曝1照片歪樓 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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