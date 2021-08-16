全球最大酒店集團之一、美國凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corp）周日宣布已達成協議，將以27億美元現金從私募股權投資公司KKR & Co和專門投資旅遊休閒業的私募股權公司KSL Capital Partners手中收購度假村業者Apple Leisure Group。

KKR和KSL在2017年從貝恩資本公司（Bain Capital）手中收購這家總部位於賓州的度假村公司，但當時並未公開收購價格。

凱悅發布聲明表示，收購Apple Leisure的輕資產（asset-light）業務，將提高收費業務對凱悅營收和獲利的貢獻度。

凱悅並表示將履行目前的承諾，在2021年出售15億美元的酒店房地產，並將進一步承諾到2024年底，透過出售酒店房地產額外獲得20億美元收益。

凱悅表示超過八成的收購資金預計將由10億美元的手頭現金和新取得的融資來支付，其餘將透過股權融資獲得約5億美元。該公司並表示，已經從摩根大通獲得17億美元的融資承諾。

凱悅表示，20億美元資產出售計畫取得的現金收益預計將用於償還債務，包括為了收購而產生的債務。

該公司並表示，收購Apple Leisure的交易預計將於2021年第四季完成，待完成後，凱悅的全球度假村版圖將擴大一倍。

Apple Leisure和KKR尚未回應媒體的置評請求。