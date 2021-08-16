女星謝忻樂於在網上分享大小事，隨著近期國內疫情趨緩、警戒降為二級後，謝忻昨則跟著家人出遊散心，旅途中，她決定試試手氣，到投注站買威力彩，謝忻還在社群媒體的限時動態放話：「我明天晚上就會退出演藝圈」，至於謝忻是否能實現，就全看今（16日）晚的威力彩開獎。

威力彩連槓39期，今晚頭獎上看17.5億，吸引許多民眾到投注站試試手氣，而這兩天與家人到宜蘭出遊的謝忻，也決定在旅途中奮力一搏，她昨還在限時動態曬彩券行照片，並放話：「看好了，世界！我明天晚上就會退出演藝圈，然後從帛琉泡泡開始打了第二劑，之後環遊世界」，謝忻文末還標記「#永遠都不用工作了！」

謝忻IG限時動態全文。（圖／取材自謝忻Instagram）

謝忻隨後也曬出彩券信封集氣：「是不是從此可以不用工作，就看明天晚上了！！」上頭還印有「招財進寶」字樣，謝忻和一般民眾一樣，盼望藉由買彩券，圓一個發財夢。

其實，不少藝人因疫情，導致錄影、活動等工作受影響，所幸謝忻還有網路、業配等工作，影響不大，而謝忻則在本月初接種AZ疫苗，她打完當天沒有任何異狀，但隔天就出現痠痛、發燒、畏寒的症狀，所幸謝忻事後在精神和體力都已恢復正常，不過每個人狀況不同，謝忻事後也透露，她遇到董至成「他就說他打AZ，但他完全沒有任何的症狀」。

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