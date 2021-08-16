台中市議員李麗華（左4）16日到太平衛生所慰問基層公衛人員，致贈太平區排隊名店蛋黃酥，為防疫英雄加油打氣。（馮惠宜攝）

防疫期間，公衛人員好辛苦！台中市議員李麗華16日到太平衛生所慰問基層公衛人員，特別自掏腰包購置太平區排隊名店蛋黃酥，她也透露這段時間，衛生所上上下下沒日沒夜，協助疫調、疫苗施打作業，希望用甜點聊表心意；代表受贈的衛生局副局長陳南松也感謝民代此舉讓基層防疫英雄辛苦被看見。

太平區為台中市第三大的區域，太平衛生所在五月中疫情爆發以來，22位同仁全力投入防疫工作，支援太平區4處快打站86場次，完成3萬7551人次施打作業，另，衛生所累計迄今也為4479人次接種疫苗。

太平衛生所護理長蘇香如也，協助快打站醫務只是一小部分的工作，還要負責居家隔離者關懷，最多的時候同時有60多位民眾居家隔離，要了解他們的健康狀況，還要協助進行PCR採檢；另外，一有社區感染疑慮，衛生局成立社區快篩站，衛生所人員也是篩檢站當然成員。

辛苦的還不只這些，蘇香如說，衛生局將疫苗配送到衛生所後，要由衛生所負責轄區快打站、醫院、診所的疫苗調度與配送，曾有一回衛生局深夜11點送疫苗到衛生所，但比他們辛苦的是送這披疫苗的衛生局人員11點半還要送疫苗到和平區。

除了深夜接疫苗，如果市府開快打站8點開打，衛生所人員6點就要先到所裏清點疫苗，並將貯備疫苗的保溫箱向預冷，打完疫苗後還得一一清點，並把接種者相關資料一一輸入電腦上傳到雲端。

李麗華說，台中市疫情可以守住，這批防疫英雄的辛勞功不可沒，即便目前防疫警戒降級，衛生所仍湧入許多長者詢問疫苗第二劑何時接種，或是要求協助預約的民眾。