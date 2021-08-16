香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（東網）

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（16日）表示，對於港府縮短已接種疫苗並有抗體人士的檢疫期到7日，明顯是外防輸入的漏洞，有關個案反映港府讓有符合特定條件，如已打針人士縮短酒店檢疫期至7日的政策錯誤，也未有建基穩妥的科學根據，要求港府短期內修正。此外，何指出，港府年初期望疫苗接種率達7至8成，就可達到「群體免疫」的觀念已過時，即使在高接種率國家，群體免疫也未出現，攔截不到病毒在社區快速傳播，因此疫苗接種應重新定位為「個人保障」，而不是「群體免疫」。

何栢良表示，美國近期疫情反彈，每日新增個案逾十萬，是全球數一數二，港府不應將其列為中風險地區，形容「完全無法理解」，擔心會令個案走入社區。他認為最穩妥的做法是全部抵港人士都要在酒店檢疫21日，但代價會較大，若港府希望安排有彈性，必須先準確評估外圍疫情風險。

何栢良引述外國有關Delta變種病毒的研究，指接種新冠疫苗仍感染的患者病毒量相當高，甚至可引致超級群組爆發，加上病毒變種速度較接種疫苗速度更快，「群體免疫可能永遠不會發生」，無接種疫苗的人始終有機會受感染。港府年初期望疫苗接種率達7至8成，就可達到「群體免疫」的觀念已過時，即使在高接種率國家，群體免疫也未出現，攔截不到病毒在社區快速傳播，因此疫苗接種應重新定位為「個人保障」，而不是「群體免疫」。

至於有香港小學校長建議當局考慮把小學家長接種疫苗比例，列為學校恢復全日授課的條件，何栢良對此建議表示贊成，認爲有助提供誘因，鼓勵更多家長接種，並防止兒童感染病毒。