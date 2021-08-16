文化部長李永得16日在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，前往視察六腳鄉蒜頭糖廠。（呂妍庭攝）

文化部長李永得16日在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，前往視察六腳鄉蒜頭糖廠。（呂妍庭攝）

文化部長李永得16日在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，前往視察六腳鄉蒜頭糖廠。（呂妍庭攝）

蒜頭糖廠過往因產糖率高而有「明治寶庫」之稱，其製糖時間最久，為國內少數從製糖、倉儲、運輸、員工宿舍、行政辦公空間、學校及蔗田完整保存下來的糖廠。（呂妍庭攝）

文化部長李永得16日在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，分別前往視察六腳鄉蒜頭糖廠及縣定古蹟林開泰診療所舊宅修復進度及後續營運方向，李永得表示，蒜頭糖廠應該是目前台灣建築、設備保留最完整的糖廠，文化部會配合縣府將蒜頭糖廠活化，為嘉義帶來正面能量。

蒜頭糖廠建於1906年，原屬明治製糖株式會社，日治時期蒜頭糖廠每日壓榨甘蔗量約為3200公噸，有「明治寶庫」之稱，曾是全台第3大糖廠，2001年納莉風災造成蒜頭糖廠廠區淹水，使廠內製糖設備嚴重毀損，2002年停止製糖業務，但仍保留糖廠特有的五分車，轉型以觀光休閒為主。

2015年嘉義縣政府啟動文化資產保存程序，將蒜頭糖廠五分車站指定為古蹟、蒜頭糖廠木造宿舍區（含甘堂）登錄為歷史建築，為完整保存糖業產業文化紋理與空間場域，將全區登錄為文化景觀。

嘉義縣向文化部申請「蒜頭糖廠歷史現場再造計畫」，經費共1億8900萬元，並向台糖承租東倉庫進行招商活化，鼓勵民間投資活化，帶動地方區域經濟發展、文化觀光。

李永得說，蒜頭糖廠過往因產糖率高而有「明治寶庫」之稱，其製糖時間最久，為國內少數從製糖、倉儲、運輸、員工宿舍、行政辦公空間、學校及蔗田完整保存下來的糖廠，與周邊形成特有的產業文化脈絡。