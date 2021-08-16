直播》新北6例居冠，10天沒疫苗可打釀空窗期，侯友宜最新說明。

新北市今天新增6例全台居冠。面對自13日起就長達10天無疫苗可接種，恐造成群體保護率降低，市長侯友宜表示，疫苗是防疫最重要的一個關卡，疫苗的覆蓋率只達到40％，必須能快速的衝到群體免疫力的60％以上，所以疫苗的接種如果有空窗期的發生，就會讓整個群體保護力降低，對經濟復甦也會也嚴重影響。下午三點侯友宜將有最新說明。

侯友宜強調，在這樣一個高風險的疫苗接種的空窗期的延宕，面對即將開學，發放振興勸振興經濟，目前卻出現疫苗接種空窗期，如果疫苗的覆蓋率不能快速達到60％，對國內的疫情其實是風險會越來越高，否則勢必影響經濟復甦。

隨著9/1開學在即，侯友宜今天正式宣布，將採取實體授課為原則，如果有老師或職員確診，才改採線上授課。教育局長張明文補充表示，9月1日實體上課是全國教育局長的共識，並非一個縣市定調。

此外，開學後校園內必須全程配戴口罩，若出現1例確診，該班停課14天，若2例確診，全校停課14天，學校活動則以線上為原則，新北市已作好萬全準備迎接9/1開學，詳細指引預計本週宣布。

針對新北市今天6例本土確診， 侯友宜指出，新北市今日新增新冠肺炎本土個案6例，個案分布為永和3例，蘆洲、新莊、板橋各1例，感染源分別為家戶4人、職場1人、感染源釐清中1人，其中5例居家隔離陰轉陽，共匡列接觸者57人、居家隔離38人。

新北市今天因有3例是永和，外界擔心是否跟先前永和某社區大樓5例確診有關，新北市衛生局長陳潤秋表示，根據疫調沒關聯，這次主要家族8名人員跟2名朋友到花蓮旅遊，他們自己開車入住民宿，有同車、同住、同飲，所以會有家戶傳染疑慮。