雲門舞集創辦人林懷民的祖厝「林開泰診療所舊宅」，是嘉義縣定古蹟，去年開啟修復工程，預計明年2月完工。林懷民表示，期許古厝能成為一個和年輕人對話、對社會有影響力的地方。

林懷民表示，會努力使修復再利用後的林開泰診療所舊宅成為一個「有面孔的地方」，除了建築以外，也將呈現古蹟中最重要的傳統價值，希望成為一個可以跟年輕人對話、對社會有影響力的地方。

「林開泰診療所舊宅」是清朝秀才林維朝之子林開泰的診療所及宅第，竣工於1933年（昭和8年），2016年經嘉義縣政府公告為縣定古蹟。

林開泰就是林懷民的祖父，精通醫學和詩文創作，有「詩人良醫」之稱，他熱中傳統漢學文化，受日本、西方文化的洗禮，診療所舊宅整體外觀與空間形式，融合洋式、日式與閩式的樣貌風格，診療所兼住宅的空間形式，是嘉義縣新港鄉近代建築史中「前醫後住」類型的重要例證。

文資局於2016年到2019年補助嘉義縣政府辦理「林開泰診療所舊宅」的修復再利用計畫、規劃設計及修復工程案，總計補助3159萬元。

文化部長李永得表示，「林開泰診療所舊宅」是充滿地方共同記憶的空間，「從中我們看到了最為強大的文化能量，文化部會全力支持，與地方一起努力，共同保留建築及人的故事，讓台灣重要的文化資產永續傳承。」