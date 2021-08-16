由大陸戲劇天后楊冪、人氣偶像黃子韜主演，以商業談判為題材的職場愛情劇《談判官》，18日起在八大播出。為呈現商業競爭談判氛圍，以及絕美談判專家楊冪戀上豪門繼承人黃子韜的浪漫情節，劇組特別遠赴紐約、夏威夷取景拍攝。楊冪為戲宣傳時提到，拍攝《談判官》是一次非常開心的合作經驗，尤其飛到夏威夷拍戲時，演員群對當地人來說是生面孔，沒那麼熟悉，收工後，楊冪和黃子韜、郭品超就會隨性戴著帽子、穿著球鞋跑去逛夜市、走沙灘，享受難得悠閒的小確幸。

《談判官》是楊冪繼電影《何以笙簫默》及節目《真正男子漢2》後，再度和黃子韜合作，楊冪飾演聰明嚴謹，能在爾虞我詐的談判桌上關鍵致勝的談判專家，和黃子韜飾演桀驁不馴的富二代甜蜜談情。戲外，黃子韜對楊冪是十足敬佩，受訪時大方稱讚對方，「她的專業跟敬業還有她的態度，是我覺得現在這個圈內很多人需要去學習的。」聽到合作夥伴當面給自己如此高的評價，一旁的楊冪頓時有點害羞，搞笑回應：「我等一下轉帳給你。」讓人見識到女神的風趣幽默。

黃子韜表示楊冪從沒讓工作人員等過，「她不遲到，也不會提出要求，所以這也是我在學習的部分，但我覺得我做得也挺好的」，稱讚前輩的同時也不忘誇獎自己，逗樂全場。而楊冪雖爆料黃子韜在對戲時很容易笑場，但也誇他每次現身片場都是活力充沛，「反正有他在的時候，大家都會非常開心！」