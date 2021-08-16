美國掉越南又掉阿富汗 趙少康：「作為台灣前車之鑑」

阿富汗局勢大變，8月15日塔利班進入首都喀布爾，與阿富汗政府商討和平移交權力，阿富汗總統加尼出走他國，一日之間，阿富汗局勢的發展急轉直下。大陸官媒新華社今天發出時評，表示「喀布爾陷落」標識著美國在這場漫長的戰爭中無功而返，也敲響美國霸權衰落的喪鐘。

新華社的這篇國際時評表示，「西貢陷落」的歷史在阿富汗重演，只不過其速度之快超乎許多人的想象，尤其是對於主宰了阿富汗20年的美國來說，「誤判」的藉口頗為風行。

新華社時評稱，2001年10月，美國以打擊「基地」組織和塔利班為名發動阿富汗戰爭，推翻塔利班政權，看似取得了極大成功，20年後，美軍黯然撤離阿富汗，眼下正被迫倉皇撤離最後的外交人員。

新華社時評表示，2021年「喀布爾陷落」有著多重隱喻，必會成為後世史家常提的歷史性事件，標識著美國在這場漫長的戰爭中無功而返，20年裡，2000多名美軍在阿富汗戰場喪生，戰爭耗資總額超過2萬億美元，阿富汗需要無底洞式投入，是不得不甩掉的包袱。

此外，也標識著美國國際形象和信譽崩塌，20年過去，北約盟友跟著美國在阿富汗轉了一圈，出錢出槍出人，最終落得一地雞毛，再次證明當美國的「小跟班」沒有好果子吃。

文章說，同時「喀布爾陷落」也標識著美國霸權走向衰落的又一個轉折點，2003年美入侵伊拉克是美國衰落的開始，此後，歷經全球金融危機、新冠疫情等多重打擊，美國霸權走向衰落已成為不爭的現實，折戟阿富汗不過是美霸權「螺旋式下落」的又一個節點。

文章說，當前，華盛頓頗有些手忙腳亂，白宮部署數千名美軍士兵至阿富汗，以確保美方人員的最後撤離，「轟鳴的飛機聲與倉皇的撤退人群，映照的是帝國最後的黃昏」。