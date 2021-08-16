阿富汗喀布爾機場發聲明：所有商業航班已關閉 14:562021/08/16 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在喀布爾機場，數百人試圖攀登舷梯爬上空橋以登機逃難，現場極度混亂。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央視報導：阿富汗喀布爾機場所有商業航班已關閉。（央視新聞） 大陸央視新聞報導，當地時間8月16日，位於阿富汗首都喀布爾的卡爾扎伊國際機場發表聲明，表示該機場所有的商業航班均已關閉，並提醒民眾不要湧向機場。 8月16日BBC報導，塔利班佔領首都喀布爾第二天，數千名阿富汗人聚集在喀布爾機場。數百人試圖攀登舷梯爬上空橋以登機逃難，現場極度混亂。多家航空公司已調整航線避開阿富汗領空。 阿富汗變天 美急加派1000美軍、接管喀布爾機場 喀布爾「提前」易手 陸媒：反映出美國三大失誤 #喀布爾 #機場 #商業航班 #關閉 #阿富汗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新華社：「喀布爾陷落」敲響美國霸權衰落的喪鐘 14:522021/08/16 兩岸 超過30萬政府軍慘敗8萬塔利班 阿富汗到底怎麼了 09:242021/08/16 軍事 塔利班：戰爭已結束 將建立阿富汗伊斯蘭酋長國 09:222021/08/16 國際 塔利班宣稱控制總統府 當地民眾銀行外大排長龍急著提款 12:482021/08/16 兩岸 美國請託 阿爾巴尼亞與科索沃收容阿富汗難民 04:302021/08/16 國際 阿富汗高官指稱 總統加尼已離開阿富汗 10:222021/08/16 兩岸 緊跟美國的下場 陸媒：阿富汗一夜變天 留給世界的10點警示 10:362021/08/16 兩岸 影》不到2周攻進喀布爾 塔利班接管阿富汗總統府慶祝畫面曝光 11:152021/08/16 國際 美駐喀布爾職員高官「幾乎撤光」 大使館降旗 11:332021/08/16 國際 美國人先走 CNN：華府縮減阿富汗人撤離專機 末班機已飛走 12:552021/08/16 國際 和25年前塔利班奪權不同 陸媒：這次中國做了多手準備 12:182021/08/16 兩岸 兩岸熱門新聞 在喀布爾的中國人講述驚魂一日：沒想到政權垮台這麼快 - 兩岸 緊跟美國的下場 陸媒：阿富汗一夜變天 留給世界的10點警示 - 兩岸 喀布爾「提前」易手 陸媒：反映出美國三大失誤 - 兩岸 和25年前塔利班奪權不同 陸媒：這次中國做了多手準備 - 兩岸 新華社：「喀布爾陷落」敲響美國霸權衰落的喪鐘 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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