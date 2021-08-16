央視報導：阿富汗喀布爾機場所有商業航班已關閉。（央視新聞）

大陸央視新聞報導，當地時間8月16日，位於阿富汗首都喀布爾的卡爾扎伊國際機場發表聲明，表示該機場所有的商業航班均已關閉，並提醒民眾不要湧向機場。

8月16日BBC報導，塔利班佔領首都喀布爾第二天，數千名阿富汗人聚集在喀布爾機場。數百人試圖攀登舷梯爬上空橋以登機逃難，現場極度混亂。多家航空公司已調整航線避開阿富汗領空。