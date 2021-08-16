受到母公司李長榮化學工業公告處分持股影響，銅箔廠李長榮科技(4989)今天股價開低走低，以跌停板作收，拖累金居(8358)盤中股價同步重挫跌停，終場以74.9元作收，大跌9.65%。

李長榮科技8月13日公告，母公司李長榮化學工業將於8月16日到9月15日交易21000張持股，每單位價格：依「當日收盤價」減「固定折價率4%(即當日收盤價X4%)」為成交價格，交易總金額約為新台幣9.03億元至9.87億元。

目前持有榮科股數約9944萬6547股，持股比率為64.96%。

李長榮化學工業大舉出脫榮科持股，引發市場疑慮，致使榮科今天以跌停板作收，連帶金居也掃到颱風尾。

就基本面來看，受惠於銅箔市況火熱，金居及榮科上半年財報亮眼，其中金居第2季合併營收為22.26億元，季增21.51%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.58億元，季增55%，單季合併毛利率為25.07%，季增5.38個百分點，稅後盈餘為3.89億元，季增67%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為1.54元，累計上半年合併營收為40.58億元，年成長36.31%，營業毛利為9.18億元，年成長71.91%，合併毛利率為22.62%，營業淨利為7.8億元，稅後盈餘為6.22億元，年成長98.09%，每股盈餘為2.46元。

金居7月合併營收為8.01億元，年成長64.61%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為48.6億元，年成長40.3%。

榮科第2季合併營收為11.58億元，季增20.12%，年成長97.95%，營業毛利為2.53億元，季增68.66%，年成長2.61%，單季合併毛利率為21.88%，季增6.23個百分點，年增17.66個百分點，稅後盈餘為1.63億元，季增66.34%，單季每股盈餘為1.07元，累計上半年合併營收為21.22億元，年成長57.3%，營業毛利為4.04億元，年成長3.93倍，合併毛利率為19.05%，年增12.98個百分點，稅後盈餘為2.61億元，年成長15.55倍，每股盈餘為1.71元。

榮科7月合併營收為3.8億元，月減3.8%，年成長66.66%，累計前7月合併營收為25.03億元，年成長58.68%。