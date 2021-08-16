上周市場傳出Chromebook筆電需求降溫，加上外資券商看淡記憶體產業前景，導致新興亞股中以電子產業為重心的台股、南韓，周線雙雙下挫3%，也是上周外資淨流出最多的兩市場，尤其南韓遭外資提款逾60億美元，為統計自2005年以來的最高金額，甚至遠超過金融海嘯時期任一周的淨流出量。

相較之下，上台股受傷相對輕微，僅外流約10.5億美元。不過，今日早盤台股持續下探逾百點，失守半年線，本周應提防外資提款動作。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台股目前盤面缺乏主流族群帶頭上攻，且成交量持續萎縮，顯示市場追價意願不高，觀望氣氛濃厚；大盤缺乏量能支撐下，預料短期進入震盪整理，但綜觀台股7月營收，基本面仍堅實，若買氣回流，長期仍有表現機會。

張士琳強調，由於蘋果供應鏈要求2030年前所有供應鏈須達到「碳中和」，蘋果供應鏈直接、間接牽涉到的台廠牽連甚廣，若無法在9年不到的時間內達標碳中和，後果可能就是與全球最大手機品牌分手，這是整體台股「無法承受之重」，綠能興起是大勢所趨，建議投資人可就台灣在地的綠能商機及早布局。

日盛上選基金研究團隊表示，台股自5月中旬至6月底已出現逾2400點漲幅，預期第三季指數區間震盪機率較高，建議投資人不需隨指數漲跌起舞。8月底以後隨著半年報出爐，籌碼浮額逐漸沉澱，指數有機會隨企業獲利成長逐步墊高。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏（00894）表示，短線上美半導體股能否止跌回穩，以及外資賣超是否緩減，將是近日密切關注的方向。另一方面，月底即將召開的全球央行年會，聯準會主席鮑威爾可能進一步釋出緊縮訊息，建議投資人可留意跌深的半導體族群及上半年財報優於預期之類股，持股應汰弱留強，並嚴控持股水位。