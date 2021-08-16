小米旗下獨立品牌今日宣布，推出主打CP值最高的5G機POCO M3 Pro 5G，搭載聯發科(2454)天璣700，為台灣5千元的5G手機再添生力軍，瞄準5G中階手機市場。

根據統計，截至2021年7月，POCO在全球總出貨量超過2000萬台智慧型手機，且單2021年的全球總出貨量即達1300萬台。今年1月POCO首度以獨立品牌在台首發POCO M3，單及僅創下POCO M3開賣2分鐘銷售破千台的驚人成績，POCO品牌更在旗下僅一款手機且銷售僅10天，一舉挺進2021年1月份台灣市場十大手機品牌，首戰即打下亮眼成績。

POCO M3 Pro 5G搭載聯發科天璣700處理器，支援5G雙卡雙待，且支援目前台灣市場現行5G主流頻段，處理器採用7奈米旗艦級工藝製程，搭載2顆主頻高達2.2GHz的 Cortex-A76大核心、6顆2.0GHz的Cortex-A55核心以及950MHz Mali-G57 GPU，並配備UFS 2.2快閃記憶體，以優秀的處理器配置釋放5G性能。

照相部分，POCO M3 Pro 5G採用6.5吋FHD+90Hz AdaptiveSync螢幕，配備4800萬像素AI三鏡頭相機。另外，POCO M3 Pro 5G配備5000mAh大電量，一般使用下可提供超過兩天的超強續航，並支援18W快速充電。

POCO M3 Pro 5G提供活力黃、動力黑、冷酷藍三種顏色，4GB+64GB售價為5299元，6GB+128GB售價為5999元，將於今日下午6點起於POCO官網、PChome 24h購物POCO旗艦館、蝦皮商城POCO官方旗艦店、遠傳friDay購物與MiTCH時尚選貨電商搶先開賣。