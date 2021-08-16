TrendForce最新資料顯示，曲面液晶監視器(Curved Monitor)2021年上半年受限於面板及Scaler IC等料件供應短缺，而下半年在歐美疫苗施打率提高後，各國陸續解封，宅經濟所帶動的消費需求動能明顯放緩，推估2021年曲面液晶監視器出貨量約1,560萬台，年成長率10％。

第2季曲面液晶監視器整體出貨量約為341萬台，季減6.1％。第一名仍是三星電子，出貨量約109萬台，市占率高達32％；其次為AOC/Philips，市占率12％，出貨量41萬台；第三、四名則分別為市占10％的微星以及8％的戴爾(Dell)。

第2季最大曲面面板供應商三星顯示器淡出液晶監視器面板供應影響，致使原先過於仰賴三星顯示器曲面供應的品牌廠，如三星電子、AOC/Philips、HP、HKC等品牌第2季出貨量皆呈現季衰退，季減幅度依序為21％、36％、64％及32％。

樂金電子、宏碁(2353)及戴爾第2季曲面液晶監視器出貨量則逆勢成長，分別季增110％、47％及38％，主因是這幾家品牌廠在三星顯示器作為主要曲面面板供應商的時期，採用三星面板的曲面機種並不多，其中樂金電子也並未向三星採購面板，且這幾家陸續開發的曲面新機種多以友達(2409)或華星為主，出貨表現較不受影響。