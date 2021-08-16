【旅遊經 洪書瑱報導】

近來時而風雨、時而晴，在花卉「視」界中，有一種花兒頗能代表這種氣候，名如風雨，又花開如豔陽般的「風雨蘭」，目前在士林官邸正花開正好，您在士林官邸公園中山北路五段460巷亞歷山大椰子樹下、玫瑰園花畦旁、西式庭園旁，都可以看到風雨蘭的身影！「風雨蘭」平日並不起眼，如像韭菜的她，在雨後搖身一變，正轟轟烈烈、如火如荼的盛開著，目前士林官邸的風雨蘭開花率9成，最佳賞花期為這2-3天。

西式庭園旁的粉色的風雨蘭模樣可愛極了

玫瑰園碎木步道旁黃色的風雨蘭正熱情盛開著

蔥蘭及韭蘭花瓣的分辨方式

蔥蘭及韭蘭葉片的分辨方式

台北市公園處黃淑如處長表示，風雨蘭為石蒜科多年生草本花卉，叢生狀，地下具鱗莖，可概分為蔥蘭與韭蘭兩類，蔥蘭葉片酷似食用的蔥，葉片較圓，直立不太容易彎曲或倒伏；韭蘭葉片酷似食用的韭菜，葉片較扁較寬，容易彎曲或倒伏；而蔥蘭花一般為白色，花瓣約六片；韭蘭花一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6-9片。開花時亭亭玉立，花單生於花莖上，花冠呈漏斗狀，蒴果近球形，成熟時從背部3裂，喜陽光充足的環境，也耐半陰，適合作為樹下的地被植物，或是花園的圍邊點綴，但需注意提醒，葉子及果實均具有毒素，是不能食用!

台北市園藝管理所賀綺華主任補充，蔥蘭及韭蘭花期主要落在夏至秋季，當大地久旱未雨，降下甘霖後盛開，因此又稱「風雨蘭」，在西方國家中，被稱作 Rain Lily，意思就是「雨百合」。蔥蘭及韭蘭為什麼會在風雨天開花呢？因為在氣溫高、氣壓低、水份蒸發量較大的情況下，鱗莖內的開花激素濃度較高，進而刺激了花芽生長，所以雨後就會開出許多的花，所以下雨過後不妨瞧瞧公園步道的兩側、花壇邊緣，這些清秀可人的花精靈是不是又探出頭來跟您正在打招呼！

士林官邸新蘭亭變身為枝幹交錯的雨林

園區戶外庭園開放時間為上午8時至下午18時，因應新冠肺炎期間，進入園區請戴上口罩，目前士林官邸的風雨蘭開花率9成，正因花期極短，最佳觀賞期也非常的短，約莫2-3天花期，民眾欲賞花美，須及時把握，民眾若至士林官邸，目前士林官邸新蘭亭還有雨林植物展，展期至8月29日止！

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圖片：臺北市政府工務局提供