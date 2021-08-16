為防疫緣故，能降低接觸風險的外帶餐飲與行動支付相關服務持續受到矚目。PChome旅遊特別攜手 Pi 拍錢包與LINE Pay共同推出「行動支付加碼回饋」，活動首日(8/2)訂單量即暴衝近萬筆、更創單週訂單數翻倍成長等成績，尤以外帶美食餐券買氣爆棚，銷量占整體訂單比例約80%。即日起至8/31於PChome旅遊購買「當地遊/券」或「飯店」商品、並使用 Pi 拍錢包或LINE Pay付款，筆筆不限金額加碼回饋無上限，Pi 拍錢包最高回饋6%P幣、LINE Pay筆筆回饋LINE POINTS 20點、最高一次可享320點，把握機會賺好康！

PChome旅遊不僅攜手 Pi 拍錢包與LINE Pay共同推出「行動支付加碼回饋」，更進一步公布活動「熱銷前三名」由銅板國民小吃一舉包辦，包括紅豆餅、手搖飲料及雞排/鹹酥雞/魯肉飯等台灣美食皆上榜，像是使用LINE Pay付款「同心圓水晶紅豆餅餐券」，享有加碼回饋、等同於一顆紅豆餅最低只要4元，超吸睛！其他如星級高檔飯店及景點門票亦相當受歡迎。

此外，迎向微解封新生活，多數民眾迫不及待來趟「微放風」之旅，帶動PChome旅遊站上整體買氣回溫，近兩週(8/1-8/13)訂房率成長50%、行程方案詢問度更大幅提升，其中以少數預約制的秘境行程人氣最旺，PChome旅遊限量推出台灣四大難約秘境「宜蘭不老部落之旅」，開放日每梯僅開放30名，入山體驗原住民生活日常，認識部落美食、紡織品製程、還能沈浸於傳統歌舞中，來場深度文化饗宴，8/31前特別祭出「早鳥優惠」每房現折1000元，邀民眾一同走入山中吸收芬多精、盡情享受微透氣的小時光！