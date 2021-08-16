國內疫苗今（16日）因高端加入而擴大接種， 36歲以上都可登記，上午10點起開放預約，但系統一度當機，被視為綠營側翼的焦糖哥哥陳嘉行，終於有搶到高端疫苗，還在臉書放上截圖，歡迎記者採訪。

之前焦糖哥哥陳嘉行在臉書表示「我一直以來都支持『有什麼疫苗就打什麼疫苗』，也秀出預約打AZ疫苗，結果臉書遭網友灌爆，酸他「口嫌體正直」、「打臉自己」。而今16日幫自己平反，秀出自己成功預約施打高端疫苗的截圖，並在臉書寫下「為了搶高端預約，按到手機都快燒起來了，上次這樣搶訂是幫媽媽和姐姐買江蕙演唱會門票。」他特別聲明，這次預約「高端疫苗」是自己的「第一針」，還提醒之前在PTT版上造謠說他已經打AZ的人，趕快去請款免得刪文後金主不認帳。

此外，他還直接通知媒體來採訪「8/23（一）上午到新光醫院採訪，見證「焦糖手臂獻給國產疫苗」的畫面。

而對於支持者也留言「大家真的很閒，又不是他們打疫苗，你打什麼疫苗關他們什麼事。」、「好多人預約哦，第一劑打到Az 第二劑不知道可否混打高端」「有說到做到就給讚！」「加油，非打高端不可的18萬人，打好打滿來，感恩。沒有你們怎知未來是什麼呢」、「到底是誰在那邊嘴巴說不要，手還在預約的啦！很卡哎」。