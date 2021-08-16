阿富汗首都喀布爾落入塔利班手中，16日大批阿富汗人湧入喀布爾機場、佔領停機坪，試圖搭上飛機離境，甚至還有數百人爭相攀爬階梯、希望進入機艙，場面混亂不堪，導致美軍對空鳴槍。另據外媒報導，喀布爾機場混亂造成至少5人死亡，尚不清楚這些人是遭到槍擊或是在民眾逃竄中意外死亡。

阿富汗落入塔利班手中，大批阿富汗人湧入喀布爾機場希望搭機離境，數百名民眾爭相擠上階梯，強行進入機艙。

塔利班昨（15）日進入喀布爾並接管總統府，距離市中心僅5公里的喀布爾哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）成為離開阿富汗的唯一途徑，為了加速撤僑，美國擴大駐守機場的美軍數量至6000人，並且接管機場，以確保安全撤僑。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、新德里電視台（NDTV）等媒體報導，喀布爾淪陷後，數千名阿富汗人及外國公民湧現哈密德．卡賽國際機場的停機坪，希望搭上末班飛機離境，機場南邊用於民航機起降的區域自周日以來陷入混亂。

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15 2021

畫面顯示，數千人包圍停在停機坪上的飛機，當中還有父母帶著年幼的孩子。另外還有影片顯示，數百人爭相推擠著走上一架客機的階梯，希望強行登機，有些人擠不上，甚至從反面攀爬，畫面相當驚人。

Kabul Airport this morning



Too many people too few planes pic.twitter.com/rReyvBG5Lc — omar r quraishi (@omar_quraishi) August 16 2021

喀布爾機場一片混亂，迫使美軍今日上午對空鳴槍驅散人潮。一名目擊者表示，「我非常害怕，他們向空中開了好多槍。」

美國官員表示，「人群失控了，開槍只是為了平息混亂。」

路透社引述現場目擊者指出，數百民眾強行闖入飛機的混亂中，至少造成5人死亡。一名目擊者表示看到5具遺體被移走，另外一名目擊者說不確定死者是被槍殺，還是在一群人驚逃過程中意外死亡。

針對報導，美軍尚未回應。

22歲的阿富汗數據分析師塔吉克（Massouma Tajik）表示，自己也是在機場焦慮等待離境的阿富汗人之一，「我看到人們哭泣，他們不確定有沒有飛機，我自己也不確定。」