【愛傳媒藺奕專欄】想不到吧！七夕情人節，我和擎天崗牛魔王一起過呢。

曾受全國人民矚目的擎天崗野化水牛，救援出來時體弱病瘦，被小楊領養偕亮哥悉心照料之後，今天的牛魔王已經非常健壯了，他坐擁四座高級浴池，包含一座荷花池和五十米長的標準池，這陣子還開始物色各地佳麗，太羨慕。

以前西方傳教都說信我得「永生」，各少一筆劃就成信我得水牛，原來從水牛到永生，幸福只差一步遠。

從推動彩田米友善耕作，到生態保育和食農教育，我們在談推動金山國際化觀光行銷的最後一塊拼圖：地景藝術，就像這世間的咖啡店，不能永遠只有Starbucks一個單調無趣的美式標準，至少還要有Starfucks、Starsucks or Starducks，星巴克之外，還有星發克、星沙克和星鴨克，才好玩。

以度咕屋為基點，從二十階的水芋梯田除雜草開始的艱難起步，靈感來自瀨戶內國際藝術祭發起人北川富朗，這世間不斷繁衍和進化的不是只有病毒，還有我們自己的心。

感謝大疫，讓這條美麗濱線的山川獲得暫時性休喘，牧牛荷埂、松間釀酒、秋水煎茶，絲竹排兩旁，中稻與泥塘，好友們正悄悄替大地，種下一劑劑美學的疫苗，只有當我們這麼做，在向陽坡栽下兩行青竹，下一代的婚禮上，才有雙雙對對的紅筷子。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。