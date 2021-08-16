「毫無疑問，這是今年美國最大的戰略潰敗。沒有之一。」有大陸新華社背景的權威微信公眾號、大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」發文感慨，就短短一個多星期，局勢快得讓美國人都目瞪口呆，美軍前腳剛撤，塔利班後腳就來，阿富汗局勢急轉直下，美國撤軍，最終演變成了一場大逃亡、大潰敗、大崩盤。

「牛彈琴」撰文稱，20年前，我去阿富汗工作，當時美國剛剛拿下喀布爾，雖然這是一座被打爛的城市，但是阿富汗人對新的生活，還是充滿了期待；20年後，新輪迴，而且更加糟糕。北方聯盟雖然還掌控著喀布爾，但喀布爾已是孤城，他們的地盤更小了，更加岌岌可危。

更別提，美國人打了20年的仗，付出了2000多條生命，20000多的傷員，耗資1兆多的美元，一個超級大國，卻是這樣的糟糕結果。「這不是大潰敗是什麼？甚至都不能說是今年的最大潰敗，而是這個世紀的美軍最大戰略潰敗，如果伊拉克戰爭不算的話。」

「牛彈琴」感慨，美國總統拜登感覺已心力交瘁。當外界批評美國撤軍是一場災難，尤其是塔利班手裡掌握著大量美軍武器，拜登為自己辯護說：我們在阿富汗失去了數千條生命，美國人的生命……他們（阿富汗軍隊）現在應該為自己而戰，為他們的國家而戰。

「什麼意思？我們美國死不起人了。阿富汗人，你們自己看著辦吧。」「牛彈琴」質疑，但美國軍隊在阿富汗時，都打不贏塔利班。美國人扶持的政府軍，又豈能鬥得過塔利班？更別提，美國的半夜撤軍，讓政府軍的士氣一落千丈，他們成了被拋棄的偽軍。

最新的消息，拜登在派兵3000的基礎上，再增加1000人，重返喀布爾。不是去與塔利班作戰，而是趕緊撤離美國人以及一些阿富汗人。美國大兵腳底抹油跑得太快，現在不得不轉過身來，等一等他們的靈魂，等一等還困在喀布爾的美國人。

「牛彈琴」歸納原因，美國的最大戰略潰敗，說明了三點：

一、美國戰略決策的失誤

這第一個要怪小布希。打完塔利班，還要打伊拉克，而且一定要搬美國那套模式，結果呢？真的是一場災難，對美國來說是災難，對阿富汗和伊拉克，更是災難。

其他總統就沒有責任嗎？歐巴馬時，阿富汗戰爭繼續了8年。川普時，徑直撇開阿富汗政府，直接和塔利班談判。拜登時，撤軍、撤軍、撤軍。都只顧自己腳底抹油，哪管背後洪水滔天。所以，美國軍隊跑得比美國人都快，現在，不得不轉身又去喀布爾。

倒是川普，開始推卸責任，痛罵拜登太無能。他最近還發聲明稱：「如果我現在還是（美國）總統，全世界都知道，美國撤軍將是一場完全不同的、更加成功的撤軍。」拜登估計要氣得發抖。都這個時候了，川普還念念不忘自己的總統夢。「唉，一個國家最大的失誤，就是戰略決策的失誤。」

二、美國的帝國軟肋

20年的戰爭下來，塔利班估計都有這種感受：帝國主義，原來真是一隻紙老虎。哪怕是最強大的帝國，確實也有最不堪的地方。更別提，阿富汗是出了名的帝國墳場。「美國人不信邪，最後，用20年的時間、2000多條的生命、1兆多的美元，證明自己確實輸得一塌糊塗。」

很有意思的是，美國人現在也沒辦法，只能各種敦促塔利班和談。但很可惜，美國人在戰場得不到的東西，在談判桌上能輕易得到？

一個阿富汗、一個伊拉克，美國人都能陷入泥潭，都最終不得不倉皇撤軍，美國，真敢輕易對外發動大規模戰爭？

我們既不能低估美國，也別太高估美國了。

三、美國的道德崩潰

軍事潰敗只是一方面，更長遠的影響，是道德潰敗。帶頭大哥之所以是大哥，是因為關鍵時候，豁得出去，護得住小弟。但美國這樣灰溜溜走了，對全世界的美國小跟班來說，這更是一次心靈上的暴擊：不管你平時跟美國跟得有多緊，不管你為美國鞍前馬後有多賣力，大難來臨，美國人該拋棄就會拋棄。

這已經有太多的例子。當年被拋棄的南越政府，就是一個例子。還記得那張南越官員搶著上直升機的照片嗎？還有，庫爾德武裝。當年和美國人肩並肩抗擊「伊斯蘭國」，為美國人付出了血的代價；但一轉身，美國就跟土耳其達成協議，看著土耳其剿滅這些昔日的盟友。現在，又是阿富汗。美國人悄悄地走了，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

阿富汗政府心頭，估計有一萬匹草原動物在奔騰。老大要走，小弟你殿後。很多小弟，最終證明，不過是炮灰而已。

現在，只留下阿富汗人，在興都庫什山的風中哭泣。