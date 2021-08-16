中國人民銀行延續流動性合理充裕的穩健貨幣政策，外加中美市場持續一定利差，人民幣仍是最受市場投資人青睞的商品，反映在人民幣貨幣市場基金表現穩中求進，兆豐投信認為，人民幣貨幣市場基金後市看俏。

目前投資人可以購買的本土法人發行人民幣貨幣市場基金包括：兆豐國際人民幣貨幣市場基金、富邦中國貨幣市場基金、永豐人民幣貨幣市場基金、元大人民幣貨幣市場基金、國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金、第一金人民幣貨幣市場基金、群益人民幣貨幣市場基金、復華人民幣貨幣市場基金等。

上述基金今年以來平均報酬率約1.0464%。而今年以來人民幣兌美元升值為0.92%。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理陳薏安表示，中國人民銀行7月15日全面降準，緩解市場流動性不足的情況，有助於推動經濟進一步恢復，促進融資成本下降，增加銀行信貸能力。值得關注的是，本次降準並未引起貨幣市場利率太大波瀾，主要原因是貨幣市場係屬短期資金市場，而本次釋放長期資金，未來貨幣市場利率仍將繼續圍繞公開市場操作利率區間波動。

陳薏安認為，人民幣貨幣市場基金投資於安全且風險性低、一年期以下的金融商品，擁有高流動性、低波動、穩健報酬，且具備隨時可變現功能。