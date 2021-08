台大公衛學院教授詹長權近日繼新加坡之後,連發2篇臉書討論紐西蘭防疫經驗。他表示,紐西蘭以加快第1劑覆蓋率來因應Delta變異株的新流行,並預告明年第1季將重啟邊界,為入境者「量身訂做」免隔離旅行。

不過詹長權也提醒,紐西蘭廣灑第1劑時,已有34%成人打了1劑、20%成人打完2劑;相較之下,台灣第1劑覆蓋率接近4成、但打完2劑者不到3%,「未來可能要朝1、2劑同步進行才能達到最大的群體防疫力。」

詹長權指出,紐西蘭一直以來採取「消滅戰略」(elimination)來控制新冠疫情,4大步驟是:阻絕境外(keep it out,)、準備妥當(prepare for it)、撲滅個案(stamp it out)、管理衝擊(manage the impact),根據國家風險分級限制入境、檢疫隔離入境者,以廣篩來早期偵測到可能爆發的疫情,以精準疫調來控制、撲滅本土個案的社區傳播,以完善充足的醫療照護來減低染疫者的死亡率、減少疫情對醫療量能的衝擊。

詹長權表示,「消滅戰略」讓紐西蘭達到低確診(共2919確診)、低死亡(共26死)的防疫佳績。但是為了因應Delta病毒株的來襲、也為了平衡防疫和經濟,紐西蘭最近制訂出一個新的新冠肺炎防疫計劃。

紐西蘭總理傑辛達‧阿德恩(Jacinda Ardern)表示,所有符合條件的各年齡層都可以在9月前預約疫苗,並將2劑疫苗間隔延長為6周(註:紐西蘭打的是BNT疫苗),一旦有夠多的人打了疫苗,才能在2022年分階段引入「基於個人風險的邊境管制措施」。

阿德恩說明,紐西蘭將建立低、中、高風險旅客的旅行路徑:曾到過低風險國家且打過疫苗的旅客將可自由入境;去過中等風險國家且打過疫苗的旅客必須自我隔離或降低「管理隔離檢疫(MIQ)」。至於未接種疫苗的旅客,以及去過高風險國家的旅客(即使已經打過疫苗),都要入境篩檢且隔離14天。

阿德恩表示,為了讓中等風險旅客入境,紐西蘭政府將在今年10月至12月,邀請海外派遣員工的企業和組織測試邊境管制的流程和系統的安全性。