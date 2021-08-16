新冠肺炎疫情趨緩，行政院擬推出振興券。圖為信義商圈周末逛街人潮明顯增加許多。（資料照/鄧博仁攝）

行政院擬推出振興券，預計最快在10月初有機會上路。（示意圖/鄧博仁攝）

行政院長蘇貞昌16日邀請執政黨立委召開行政立法會報，討論振興券政策，會後已經正式拍板，全民免繳1千元即可領取5千元振興券，不過相關細節仍待後續公布。

由於此政策是近期各界都相當關注焦點，以下為《中時新聞網》整理截至16日中午為止，最新相關重點：

●免付千元換券：政院發言人羅秉成表示，基於經濟成長的成果，應該可讓全民共享，因此將原本規劃民眾要支付的1千元，由政府全額負擔。

●總統蔡英文是否支持振興券：總統府支持行政院就振興政策方案的相關規劃。

●數位券是否先行：綠委林宜瑾說，是否要讓數位券先行，紙本券再發行，又或是祭出更多數位券優惠、透過APP讓數位券更便民，也讓民眾、商家使用QR CODE讓數位券運行等等，或許都是可行方案，行政院也回應會再研議。

●為何不發現金：政院發言人羅秉成指出，振興券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標。

●發放時間為何：民進黨立院黨團總召柯建銘表示，預計最快10月。

●為何要發行振興券：行政院稱去年推振興3倍券帶來千億元經濟效益，因應今年疫情影響層面較，相關方案國發會正在彙整。

●行政費用：去年3倍券相關印製成本7億多，其他行政費用加總是20多億元，今年參考去年做法，行政費與去年差不多；外傳行政費是去年6倍，算法失真，也不會圖利廠商。

●排不排富：現階段並沒有排富，去年也是普發。

●面額規劃：尚未最後確定。