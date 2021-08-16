南韓女星宋智孝（송지효）因在《Running Man》展現爽人個性與綜藝魂獲得觀眾喜愛，一路紅到華人圈，昨（15日）是她40歲生日，在社群平台曬出多張慶生美照，讓網友瞠目結舌，「智孝四十了？我一直以為才三十出頭。」

宋智孝生日當天在社群網站連PO多張與粉絲送的禮物之合照，除了有鮮花和氣球，還有許多粉絲特別訂製的創意蛋糕，在桌子上堆成一座小山，宋智孝喜孜孜地擠在禮物中大合照，對著鏡頭擺出勝利pose，並一一與這些禮物各別拍照，她在貼文中寫道：「非常感謝你們每年都和我一起過生日，非常感謝啊！今年生日我很開心，會永遠珍惜我的感激之情，再次感謝！」儘管宋智孝戴著帽子和口罩，笑彎的雙眼仍藏不住內心的激動，臉部膚況也白皙又無瑕，根本就像20多歲的女生，網友忍不住盛讚：「智孝姐姐的年齡我一直都看不透」、「40了嗎？看不出來啊」、「狀態真的太好了」、「素顏大美女」、「一出生就是顏值巔峰」。

宋智孝出道20年，外型一直維持在巔峰狀態，令人好奇是否有什麼保養絕招？她曾透露很注重清潔和保濕，會把化妝水裝進噴霧罐帶著走，平常也喜歡透過面膜補充水分。不用工作的時候，除了防曬其他都不搽，讓毛孔能夠暢通避免堵塞。最後，宋智孝熱愛睡覺，藉由睡眠提升皮膚的代謝率及健康。