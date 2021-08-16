文化部長李永得今16日在雲門舞集創辦人林懷民、嘉義縣長翁章梁陪同下，實地了解「林開泰診療所舊宅」修復進度。（呂妍庭攝）

文化部長李永得今16日在雲門舞集創辦人林懷民、嘉義縣長翁章梁陪同下，實地了解「林開泰診療所舊宅」修復進度。（呂妍庭攝）

文化部長李永得今16日在雲門舞集創辦人林懷民陪同下到新港奉天宮參拜。（呂妍庭攝）

林家後代，雲門舞集創辦人林懷民期許老宅修復後能展現人的溫度，看見老宅跨時代扮演的角色，而不是打完卡就回家。（呂妍庭攝）

文化部長李永得今16日至「林開泰診療所舊宅」、「新港文教基金會」等處參訪，目前林開泰診療所舊宅正在進行修復再利用計畫、規畫設計及修復工程，林家後代，雲門舞集創辦人林懷民期許老宅修復後能展現人的溫度，看見老宅跨時代扮演的角色，而不是打完卡就回家。

「林開泰診療所舊宅」是清朝秀才林維朝先生之子林開泰的診療所及宅第，竣工於昭和8年1933年，2016年經嘉義縣政府公告為縣定古蹟，診療所兼住宅的空間型式，為新港鄉近代建築史中「前醫後住」類型的重要例證，文化部文資局於2016年到2019年持續補助縣府辦理「林開泰診療所舊宅」的修復再利用計畫、規畫設計及修復工程案，總計補助3159萬元。

今林懷民親自引領著李永得、嘉義縣長翁章梁裡外巡訪一趟老宅，並介紹老宅的歷史、故事和未來的整建規畫，林懷民說希望老宅修復後，能讓各界看到老宅從清末、日治、國民政府和民主台灣過程中扮演什麼角色，而不是讓大家來看古董，也不希望大家打完卡就回家，更不是鄉土或課本、書本裡的文字，而是有家常和人的體溫存在，進一步把傳統價值展現出來。

李永得說，「林開泰診療所舊宅」有林家世代共同記憶，文化能量非常強大，尤其人的故事比建築還精彩，是國家重要文化資產，包括縣府文化觀光局提到的後續經費，文化部一定會全力支持，相信在縣府支持，以及在地社區營造、地方團體的共同努力下，「林開泰診療所舊宅」將成為嘉義重要文化觀光景點，持續向世界述說最動人的台灣故事。

李永得也特別拜會在地社區總體營造先驅「新港文教基金會」創會董事長陳錦煌醫師，感謝新港文教基金會的貢獻並指出，新港文教基金會創辦至今超過30年，其歷史象徵著台灣社區營造發展的重要過程，正因為民間的自主參與，今日台灣才能有如此豐沛的在地生命力，相信新港文教基金會一定能持續帶動在地，成為永續台灣社會前進的動力。