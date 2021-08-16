今年永慶房屋「年度海外獎勵暨員工旅遊」計劃受疫情影響，決定改發獎金給第一線經紀人，讓員工靈活運用，獎勵員工也振經濟！總共有超過300位員工獲得獎勵，獲獎人數創新高，其中最大獎「環島幸福天倫之旅」直接發送14萬元，總共發送超過千萬獎金！

連續六年領獎 經紀人郭俊輝等解除警戒後帶家人遊台灣

台灣房仲第一品牌永慶房屋連續十年推動「年度海外獎勵暨員工旅遊」計劃，提倡「聰明工作，健康生活」的企業價值，讓永慶經紀人享受工作生活兩平衡的美好人生。今年總共有304位經紀人贏得獎勵，人數創下新高，總共發出超過千萬元的獎勵金！

永慶房屋人資部經理塗振宏表示，雖然新冠疫情來襲，但是永慶房屋憑藉著科技優勢、以及每一位經紀人的細膩，持續提供消費者安全便捷的賞屋服務，不僅贏得消費者肯定，也讓永慶房屋業績穩健成長。為了獎勵第一線經紀人的付出，永慶房屋「年度海外獎勵暨員工旅遊」計劃不因疫情取消，而是改發獎金，方便得獎夥伴等到疫情警戒解除後再進行國內旅遊，或是另作其他消費，振興台灣經濟。

其中，已經連續五年贏得「海外旅遊獎勵」的經紀人郭俊輝，今年獲得了「環島幸福天倫之旅」大獎，可領得14萬元！喜登人父的他，很開心公司提供這項獎勵計畫，讓同仁可以爭取額外的獎勵。除了貼補家用之外，等到疫情警戒解除後，郭俊輝也打算帶著家人去踏青。郭俊輝說明，要贏得海外旅遊獎勵憑藉的是努力和事前規劃，只要肯付出都有機會拿到獎勵。另外，永慶房屋的數位賞屋科技和新推出的「專人導覽」服務，讓他即使在疫情期間也能服務客戶，創造好業績。

今年又獲得海外旅遊獎勵的永慶經紀人郭俊輝表示，只要努力和做好事前規劃，不管是資深員工還是入職新人，都有機會贏得海外獎勵。(圖/永慶房屋提供)

緊跟公司腳步 新人蕭兆緯也拿到14萬高額獎金！

入職僅僅一年多的經紀人蕭兆緯，也是「環島幸福天倫之旅」14萬獎金的得主之一。他開心的說，疫情期間旅遊不便，公司改發獎金彈性更高，讓他的結婚基金再添進帳，距離理想生活更進一步！

蕭兆緯補充，他從16歲就進入職場磨練，然而他的付出都難以反映在收入上。不過去年加入永慶之後，透明且豐富的獎金制度讓他非常有感，除了海外旅遊獎勵，還有業績獎金、幸福成家基金、月月晉升制度，都讓自己的付出能夠得到實質回饋。蕭兆緯說，永慶房屋是間非常為員工著想的公司，該給員工的福利只會多不會少，獎金更是沒有上限！所以即使像自己才入職一年多，只要肯付出肯學習，緊跟公司的政策，也絕對有收穫。獲得這次海外旅遊獎勵的最大獎，就是最好的證明。

塗振宏表示，自「年度海外獎勵暨員工旅遊」計劃推出後，十年來永慶員工的腳步已遍及美國、日本、杜拜、法國、澳洲等地。若無疫情攪局，永慶員工的步履更將踏上冰島、日本、加拿大等地。塗振宏說，現在加入永慶，等到全球疫情解封時，還有機會贏得這些海外旅遊獎勵！永慶房產集團業績穩健成長，擴大經營版圖，今年下半年將持續招募3000人，廣邀各界人才，為自己挑戰高薪幸福生活。