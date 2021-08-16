2001年，美國發動阿富汗戰爭，用數周時間將塔利班從首都喀布爾趕跑；2021年，歷時一周多的全面攻勢，塔利班重回喀布爾。前外交官介文汲直言，阿富汗變天之快超過美國情資掌握，這剛好讓民進黨政府看見美國真面目，以為可依靠的美國大哥，永遠都是美國利益優先，戰爭仇恨危害的只是當地居民。

阿富汗政局最新演變是塔利班民兵已經兵臨城下，首都喀布爾幾近淪陷，但塔利班表態無意武力攻占首都，並派人員前往總統府準備權力交接。

對於阿富汗的局勢，王淺秋今（16日）在臉書發文指出，一個月前，當美軍暪著盟友連夜撤出阿富汗時，介文汲跟前立委林郁芳一起直播時，就曾預言，阿富汗這政府半年內就會被消滅，沒想到，一切來的比外界想像快太多，才一個多月，阿富汗已經變天。阿富汗總統沒有選擇堅守，而是逃出國門，宣稱為了「和平」。首都面對塔利班沒有發動抵抗，接下來將進行政權轉移。

王淺秋提及，介文汲今在自己的節目中分析，阿富汗變天之快超過美國情資掌握，但他認為，美國駐軍阿富汗20年，不會願意就這樣完全空手退出，可能化暗為明降低成本的影響當地政局。介文汲説，這剛好讓民進黨政府看見美國真面目，以為可以依靠的美國大哥，永遠美國利益優先，過度傾美成為代理人的國家，戰爭仇恨危害的永遠是當地居民。