《極惡快打》幕後花絮照，中為自由搏擊世界冠軍佛拉迪米爾米涅夫。（車庫娛樂提供）

俄國動作片《極惡快打》（Russian Raid）是俄國導演丹尼斯克留奇科夫（Denis Kryuchkov）首部劇情長片，也是俄國影壇近年少見的正宗武術電影，8月27日將於GP＋線上影音、中華電信MOD、HamiVideo獨家首播，本片的英文片名「俄羅斯突襲」顯然是要向近年轟動全球的印尼動作片《全面突襲》致敬，足以見得製作團隊對本片的信心。

本片導演丹尼斯克留奇科夫一直對武術有高度的興趣，他和飾演本片主角的伊凡柯提克 （Ivan Kotik）是在一個武術家的聚會上認識。伊凡柯提克是俄國傳奇演員阿納托利瓦西里耶夫（Anatoly Vasiliev）的學生，他曾在中國居住數年，並參與《十二生肖》、《龍牌之謎》、《天將雄獅》等成龍電影的特技演出工作。選角以伊凡柯提克為中心展開，不只要考慮演技，還得考慮他們是否有格鬥相關背景，因此本片卡司有超過一半是前格鬥運動家或現役格鬥運動家，像是飾演主要反派之一的佛拉迪米爾米涅夫（Vladimir Mineev）就曾拿下自由搏擊世界冠軍。

丹尼斯克留奇科夫受訪時表示，在籌備之初，他們就希望主角能夠有自己獨特的武打風格，跟史蒂芬席格（Steven Seagal）、東尼嘉（Tony Jaa）、伊科烏艾斯（Iko Uwais）這些動作巨星前輩截然不同。因此，製作團隊從無到有打造出一套全新的武打系統，他們比喻為「夢幻俄國士兵的風格」。丹尼斯克留奇科夫說：「我們希望主角的動作設計非常『有機』，他可以像一個鄉下人一樣戰鬥，能非常精準地給某人吃一頓粗飽，但同時又具備著訓練有素的士兵的特點。」他強調，本片主角使用的既不是空手道，也不是拳擊，更非武術。他們以中國武術為基礎，加入當地特有的哥薩克舞蹈動作，形成俄國獨特的風格。