新竹縣跟進雙北，購買70公尺雲梯車強化高空救災戰力，縣長楊文科（中左）等人熱鬧啟用。（羅浚濱攝）

新竹縣購買70公尺雲梯車，測風儀若偵測到強風會停止雲梯上升，必須由操作人員解除，以手動讓雲梯緩升。（羅浚濱攝）

竹北市高樓大廈林立，縣長楊文科為強化新竹縣消防局高空救災戰力，編列5100萬元購買1輛設備齊全的70公尺曲折雲梯車，是繼台北市和新北市後，全台第4、非六都第1輛可在23層高樓救災的雲梯車，完成驗收後，16日在竹北消防分隊熱鬧舉行啟用典禮。

楊文科指出，竹北市人口已達20萬2千多人，統計全市大樓有1808棟，超過20層以上的大樓有160棟，這輛雲梯車最高作業能到23層樓，30多秒就可完成升梯動作，對日後執行高樓火災及工廠火警，將可事半功倍。

消防局長孫福佑說，該局現有5輛消防雲梯車，竹東和新埔分隊為30公尺，湖口和關西是17公尺，豐田分隊配置63公尺原是最高的消防雲梯車，感謝縣長楊文科支持購買這輛70公尺雲梯車，暫時先在竹北消防分隊執勤，待明年11月再移至新成立的高鐵消防分隊。

孫福佑指這款雲梯車台北市有1輛，新北市有2輛，新竹縣是全台第4輛，配備全新的電腦觸控的操作和監控系統，在高樓火警時能快速完成搶救部署，工廠火災更能全程監控，在高空快速對火勢進行壓制，並已通過750公斤安全乘載測試，將能確保消防人員的救災安全。

消防局第一大隊大隊長陳俊忠說，這輛新型雲梯車已訓練好操作人員，轉台可360度無限旋轉，前、後、左三側均設有人員出入口，可大幅增加高空救災進出便利性及安全性。

雲梯車的救援平台可載重500公斤，腳架可依環境不同伸展長度，最小可縮到3.2米，在狹窄巷道進行救災，平台砲台前端有攝影機，可隨時監看前方救援情況，平台並有6顆感應器可預警平台碰撞。

陳俊忠特別指出，平台電腦旁設有測風儀，一旦雲梯升起偵測到有強風時，即會停止自動上升避險，必須透過操作人員解除，以手動方式讓雲梯緩升到作業高度進行救災，確保機具和人員的安全。