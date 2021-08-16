新冠肺炎疫情衝擊到百工百業，不過，也有少數行業因疫情而間接受惠，元培醫事科技大學的校友與畢業生就逆勢翻紅，該校生技製藥系研究生林秀樺7月才拿到畢業證書，同時間就被上市櫃疫苗廠商錄用，在失業率不斷上升的疫情期間，身價反而水漲船高。

疫情侵襲全球1年餘，大多數企業都或多或少受到影響，但諸如電商平台、航運、鋼鐵業績卻反因疫情而逆勢成長，相同的其就業情形也比其它行業穩定許多。

其中，疫苗生醫、養身生技也是此波逆勢翻紅的企業類別之一，國內的醫事科大學生畢業後的就業情形也比其它行業好很多，元培醫事科大生技製藥系研究所學生就有很不錯的出路，畢業生林秀樺今年7月一腳才剛踏出校門，另一腳就步入上市櫃疫苗公司，讓多少社會新鮮人稱羡。

元培指出，林秀樺高中其實念的是普通科，但因為對生物有興趣，大學決定選讀生命科學或生物科技領域系所，最後進入元培生技製藥系後，深受學長姐們影響，不僅樂在課業，也積極投入系學會等社團活動，並期待著海外研習的機會。

其大三選讀了校長林志城的課程之後，決定加入生體分子實驗室，並直升研究所，一路跟著林志城從系上到台灣茶學會、再到台灣健康管理學會做計畫、研究助理。

林秀樺不但系上課業名列前茅，研究所期間還有1年被校長推薦到業界實習，當時就領了全職薪資，讓班上同學羡慕不已。

她說，當時就知道會很忙、很累，但想要有不一樣的歷練與學習，這段經歷果然獲益良多，也在求職時加分不少，當然還有學姊的助陣，可以傳承元培生技製藥系的優秀。

林志城指出，受疫情影響，整體就業環境不佳，很欣慰該校幾位新科碩士，能在畢業後第1時間被上市櫃的疫苗廠、藥廠直接錄取，更被要求提早報到，也證明元培培育的人才是符合當前社會產業所需的，只要學生肯學，學校師資、設備還有業界豐沛資源都可以滿足學生。