塗男在前年21歲時還是現役軍人，在網路認識13歲少女「小美」，兩人成為情侶並在年底發生性關係，「小美」因而懷孕，母親知情後帶她去做引流手術，並控告塗男，一審依妨害性自主罪判塗男徒刑1年8月，塗男不服上訴，與女方和解，台中高分院以塗男坦承犯行，雙方兩情相悅發生性關係且已和解，而宣告緩刑3年、接受3場法治教育，仍可上訴。

塗男在2017年入伍、去年6月1日退伍，他在2019年還是現役軍人， 11月間在網路臉書認識年僅13歲的少女「小美」，兩人交往成為男女朋友，與小女友在住處發生性關係，「小美」因而懷孕，「小美」母親得知後帶她去醫院做引產手術，怒向警方報案。

塗男到案坦承犯行，一審依妨害性自主罪判處徒刑1年8月，塗男不服上訴，在二審期間與女方達成和解。

台中高分院法官認為，塗男未考量「小美」身心是否足以承擔性交行為結果，一審認事用法均無違誤，量刑妥適應予維持，但審酌他犯後態度良好，積極與女方和解並已履行完畢，犯案時年僅21歲，與「小美」為男女朋友，在兩情相悅下而發生性關係，情節尚堪憫恕，應知所警惕，未免因入監服刑而標籤化、自暴自棄有違刑罰再社會化目的等理由，而宣告緩刑3年、接受法治教育課程3場次。