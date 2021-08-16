馬來西亞政壇動盪，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）及他領導的內閣今（16）日已經向國家元首請辭，慕尤丁成為大馬史上最短命的首相，慕尤丁將持續擔任看守首相，直到新首相選出。

綜合馬來西亞《馬來郵報》（Malay Mail）、《東方日報》等報導，馬來西亞首相慕尤丁今日中午12時30分覲見大馬國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）時已經正式遞交辭呈，大馬國家元首隨即接受慕尤丁及全體內閣成員辭呈，即日起生效，阿布都拉也下諭令，要求慕尤丁以看守首相身份繼續履行職務，直到新首相誕生。

《馬來郵報》指出，慕尤丁是大馬史上任期最短的首相，任期只有17個月。

慕尤丁去年3月以國會極小票數差距上台，不過權力並不穩固，尤其馬來西亞新冠疫情惡化，執政聯盟中的最大黨「巫統」（United Malays National Organization UMNO）部份議員決定不再支持他，慕尤丁過去幾天面臨來自對手的壓力愈來愈大，政府抗疫不力，大眾的憤怒也與日俱增。