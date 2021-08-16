大學指考成績公布，專家推估，今年一類組校系錄取分數較去年提高5至25分、二類組降5至10分、三類組則可能上升7分到下降10分。台大電機系學生康睿麟，今年在學重考，分數穩上台大醫學系。他表示，他對醫學系的興趣比電機系多一點，因此勇敢築夢。

升學專家藍天予表示，今年因為歷史、地理、數學乙比去年簡單，而公民比去年難，預估一類組校系的錄取分數會提高5至25分。其中商管校系提高5至10分，一般社會組校系提高5至25分。

至於二類組，則因為物理、化學比較難，數學甲比較簡單，預估各校系錄取分數會較去年降5至10分。藍天予預估，今年台大電機系錄取分數約416分，比去年的421.3分降5.3分。

藍天予說，三類組校系錄取分數比較特別，因為物理、化學都偏難，所以錄取分數應該要降低；但有許多系的招生名額增加很多，所以他們錄取分數會下降。因此預估，三類組校系的錄取分數，會比去年多7分到少10分。

藍天予表示，今年台大醫學系（自費）、陽明醫學系（自費）的錄取分數約為449分、440分，必去年高了6.75分、4.05分；但像中國醫醫學系、北醫牙醫系，因為招生名額增加，所以今年錄取分數分數會下降。他推測，今年要進各大學醫學系（自費）至少要412分、醫學系（公費）要410分。

藍天予預估，今年要進台大一類組至少要411分、二類組要362分、進清大、、交大、成大的二類組學系，至少要331分；進中央、中興、中山及中正等「中」字輩大學的二類組學系，至少要304分。

樂學網則分析，頂尖大學選才大搬風，自然組和社會組界線變模糊不再選邊站，如台大公衛採分組招生，首度增加社會組學生；政治大學金融學系則增設自然組，是否會影響科系錄取分數排名也值得關注。

康睿麟去年考上台大電機系，但因為爸爸是醫生，他在學重考，今年考了478.75分，在三類組排前三名，篤定上台大醫學系。他表示，因為爸爸是醫生，他對醫學系的興趣比電機系高一點，因此今年重考，最後確定能考上台大醫學系。他透露，另外一個台大電機系的學長今年重考也考上台大醫學系。

不過他表示，台大電機系的課程讓他的數學、物理程度提升，而因為疫情致學校課程提前結束，加上指考延後1個月辦理，讓他更有時間準備，很幸運可以考上台大一學系。