台南市楠西區井仔湖地區位處偏遠山區，無自來水可用，居民向來用管線導山泉水使用，而今年上半年逢大旱、水源有限，還引發搶水糾紛，地方爭取多年下，台灣自來水公司第六區管理處籌措1180萬元經費，設置加壓站及管線等，終於今年完工通水，目前有16戶居民受惠，當地灣丘里長沈金柱盼藉此也能使年輕人回流山城。

「人喝的水跟作物一樣！」沈金柱說，居民不管是用來灌溉果園，或是飲用水，都是使用山泉水，只差有沒有過濾和煮沸。今年初好幾個月沒下雨、各地缺水，山上水源更是枯竭，居民耐不住旱搶水，有些人甚至搶到爭執不休，最後還由他出面協調，幫忙化解雙方怒氣。

為改善井仔湖地區無自來水的窘境，台水六區處爭取到水利署「無自來水地區供水改善計畫」之特別預算537萬元，以及地方配合款643萬元合計1180萬元，區設置2座加壓站、1座配水池，並埋設1700公尺管線，自2019年11月開始施工，上個月完工通水，民眾近日陸續到自來水公司申請供水。

台灣自來水公司第六區管理處表示，此案埋設的管材為新式的延性鑄鐵管，延展性佳防漏效果好，使用年限可達40年以上，埋管完成後可提升該區民生用水品質及環境衛生。

台水玉井營運所正進行楠西區鹽水堀等偏遠地區得無自來水延管工程，目前已接近完工，且為讓更廣泛的用戶都有乾淨衛生的自來水使用，將持續協助辦理無自來水地區管線延設，並投入更多人力及經費，解決民眾用水需求。