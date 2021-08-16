台積電(2330)挺身穩盤，台股探底後守住16850點！宛如快速淪陷變天的阿富汗，上周失守5日線、10日線及季線的台股，今天台股多頭如阿富汗政府軍一樣潰不成軍，一開盤就跌破半年線，盤中更一度因恐慌停損及斷頭賣壓出籠大跌逾200點，指數下探16774點，不過，台股短線急跌逾800點，且不少績優個股股價修正幅度達30%，吸引逢低買盤進場，權值股台積電亦在中場過後力守紅盤之上，穩住多頭氣勢。

資金湧向中小型股，蒙恬(5211)、鑫科(3663)、大甲(2221)、宇環(3276)、志聯(2024)、怡華(1456)逆勢漲停作收，瑞昱(2379)及南亞科(2408)也收紅，在短線跌幅獲得滿足下，台股指數在尾盤拉升守住16850點，但未保住半年線，終場加權股價指數約16858.77點，下跌123.34點，成交量約3337.69億元，OTC指數為204.98點，下跌2.22點，成交量約744.69億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲1.01%，其次是半導體類股及百貨類股，分別上漲0.23%及0.19%，表現較差者為電線電纜類股、造紙類股及機電類股，其中電線電纜類股下跌4.03%，造紙類股下跌3.03%，機電類股下跌3.02%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲0.63%，表現最差為航運類股，下跌6.35%。就技術面來看，今天台股指數持續探底，盤中大跌逾200點，失守16800點，所幸尾盤小幅拉高，終場下跌123.34點，以16858.77點作收，台股在8月上旬反彈至月線後，受制月線下彎的壓力指數震盪走跌，上周向下破季線及萬七整數關卡至今天，呈現日K連8黑的弱勢格局，目前短期均線已呈空頭排列，且月、季線即將死亡交叉，中線多方格局已轉弱，預估本周指數區間16700點到17300點。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股近期因無市場主流帶動加上資金買盤縮手，使大盤連兩周周線收黑，受市場觀望氣氛濃厚影響，導致近期上市櫃公司公布之財報利多卻無法帶動買盤，預期大盤短線將處於盤整震盪整理格局，由於台股第三季表現可能因趨勢主流的轉換而出現震盪整理，使操作難度提高，但也是開始展望2022年、尋找新題材與機會的布局時機，看好電動車等趨勢題材。此外，由於上市櫃公司持進入密集的財報周，建議可觀察各公司企業財報結果與未來營運展望，擇優逢低布局，另留意美國通膨及就業數據，以及十年期公債殖利率等經濟數據變化。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲疫情又再度燃起，但因為苗施打率逐漸普及，重症死亡人數沒有同步提高，美國、歐洲、中國PMI仍非常正面，長期台股也跟ISM指數正相關；此外，美國ISM細項中的客戶庫存處於非常低檔水位，仍有建立庫存的基本力道支撐各產業。不過，需留意的風險在於美國非農就業人數增長，失業率降低，以及通膨數據仍高，推升FED提前減少購債，目前各方預估為4Q21~1Q22開始減少購債，2023年中升息，資金動能會受影響，但仍是偏向略寬鬆，股市震盪多為短期且幅度不深，且資金緊縮的理由是「經濟面好轉」，實為短空長多的訊號，股市還是跟企業獲利的相關性最高，股市拉回可找買點。

吳繼先指出，雖然基本面強勁但僅能支撐台股不至於崩跌，因為股市走了一年半多頭，幾乎充分反映利多，短期難創新高，預計在17000~18000點間震盪，選股大於選市。而在股市震盪格局下，對應的防守方式為選擇低本益比個股，以及具實質利多支撐的缺貨漲價股，因為缺貨行情能走得較為長遠，價格也較為穩定，可優先布局供給風險最低的類股及次族群，首選半導體成熟製程相關，並可搭配利基型記憶體、航運、玻璃等轉機股。半導體晶圓代工產能持續吃緊 帶動價格快速提高；航運股雖籌碼亂雜音多 但預期高運價將維持，跌深反而投資價值浮現；中國玻璃庫存新低 但房地產開發景氣向上，後市營運看俏。